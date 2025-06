Il futuro di Gigi Donnarumma è tutto da scrivere: il contratto col PSG scade a fine anno e non c’è ancora nessun accordo.

Gianluigi Donnarumma, portiere titolare del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, si trova in un momento cruciale della sua carriera. Il contratto che lo lega al club parigino è in scadenza a fine anno e, al momento, non è ancora arrivata una firma sul rinnovo.

Una situazione che lascia spazio a mille interpretazioni, anche perché il Mondiale per Club appena iniziato potrebbe rimescolare le gerarchie e attirare nuovi pretendenti pronti a tutto pur di assicurarsi un numero uno del suo calibro. Le parti si vedranno dopo il Mondiale e questo viene letto come una intesa che ancora non c’è.

Donnarumma e quella firma che non arriva

Nonostante al PSG lo considerino ancora centrale nel progetto tecnico, la questione del rinnovo è rimasta in sospeso per mesi. Le discussioni ci sono state, ma senza mai sfociare in un accordo concreto. Un po’ perché il club aveva altre priorità da gestire, un po’ perché il giocatore, pur essendo legato alla piazza, vuole garanzie sul piano tecnico e una chiara visione per il futuro. Senza ombra di dubbio, un talento come il suo non rimarrà a lungo senza proposte importanti sul tavolo.

Nel frattempo, alcune voci di corridoio parlano di un forte interesse da parte di squadre di Premier League, con il Manchester City che osserva da vicino l’evolversi della situazione. Guardiola conosce bene il valore di Donnarumma e, nel caso in cui non dovesse trovare l’accordo con il PSG, non è affatto da escludere che possa tentare il colpaccio. E occhio anche ad alcuni club italiani che sognano un suo ritorno in patria: certo, i costi sono elevati, però il richiamo di casa potrebbe avere il suo peso nelle prossime settimane.

Il PSG, però, non ha alcuna intenzione di farsi scappare il suo portiere titolare. Dopo il Mondiale per Club, che rappresenta anche una vetrina internazionale di primissimo livello, la dirigenza parigina ha intenzione di accelerare i tempi e sedersi al tavolo con l’entourage di Donnarumma per mettere nero su bianco un nuovo accordo pluriennale. L’obiettivo è blindare il giocatore e farne un punto fermo anche per il nuovo corso della squadra, che probabilmente cambierà volto a fine stagione.

Chiaramente, tutto dipenderà da come andrà il torneo. Se Donnarumma dovesse essere protagonista con grandi prestazioni, le sue richieste economiche potrebbero salire. E allora servirà trovare un punto di incontro tra domanda e offerta, perché è evidente che entrambe le parti hanno interesse a proseguire insieme. Però nel calcio moderno basta un dettaglio, una partita, un’offerta inattesa per cambiare tutto in un attimo.

In definitiva, il futuro di Donnarumma è in bilico ma tutt’altro che compromesso. Anzi, nei prossimi mesi potrebbe esserci un’accelerata decisiva. Il PSG vuole tenerlo, lui non chiude le porte, ma sa di avere molte opzioni sul tavolo. E il tempo, in casi come questo, è sia alleato che nemico.