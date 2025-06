Non è un segreto che la Juventus stia puntando dritto su Viktor Gyokeres come uomo chiave per l’attacco. I suoi numeri parlano chiaro e la sua permanenza in Portogallo è ormai impossibile.

Il bomber dello Sporting CP racconta una storia di forza in campo e di mercato sfaccettato: la dirigenza bianconera lo segue da settimane, pronta a dare battaglia in un mercato che reclama nomi di spessore. Una volta archiviato il Mondiale per club, la Vecchia Signora sa che servono gol, personalità, e soprattutto un centravanti capace di far girare la manovra in assenza di Dusan Vlahovic, il cui futuro si avvicina sempre di più a un’uscita.

Negli ultimi giorni la rivalità tra Gyokeres e il presidente dello Sporting CP, Frederico Varandas, si è incattivita. Da un lato lo svedese punta alla Premier League o alla Serie A, dall’altro lo Sporting reclama cifre da urlo. Le stesse big inglesi – Manchester United e Arsenal in testa – si muovono come belve in caccia, pronte a mettere sul piatto cifre ben superiori a quelle che Juve può permettersi senza fare salti mortali dal punto di vista finanziario. È uno scenario ideale per un’asta che potrebbe sfondare il muro dei 70 milioni, cifra che sembra – per ora – insufficiente.

Gyokeres spiazza tutti: no secco al Manchester United

In queste ultime 48 ore Viktor Gyokeres ha messo in chiaro la sua posizione: niente più giochi di prestigio né false attese. L’attaccante ha respinto al mittente l’offerta del Manchester United, dichiarando chiaro e tondo che la sua scelta è definitiva. A quanto pare in cima alla lista c’è l’Arsenal, club individuato dallo stesso calciatore come destinazione preferita per proseguire la carriera e crescere nel prossimo step professionale. Il suo entourage, infatti, avrebbe manifestato chiaramente la volontà dello svedese di non valutare per il momento la pista inglese più generica come quella offerta dai Red Devils, favorendo invece i Gunners.

Una preferenza che ha mandato un segnale netto allo Sporting CP: non è più disponibile a restare in Portogallo, ma vuole essere protagonista altrove, preferibilmente ad alto impatto Champions. La reazione dello Sporting e del presidente Varandas nei giorni scorsi è stata immediata: nessuna apertura a sconti sotto i 70–80 milioni, mentre la clausola si aggira attorno ai 100. Le minacce di ritiri, le tensioni dichiarate e la rottura del rapporto tra giocatore e club hanno aggiunto benzina sul fuoco. E Gyokeres, intanto, ha cancellato ogni riferimento al club lusitano dalla propria bio social. Un gesto che non lascia dubbi: se vuole andar via, lo farà. In questo momento, la Juventus osserva ma dovrà lavorare su due fronti: trovare la liquidità necessaria e convincere Gyokeres che la sua scelta migliore potrebbe essere Torino. La situazione è fluida, ed è già partita una nuova asta per l’attaccante. Una corsa al grande bottino, in cui la Juve non parte certamente favorita, ma potrebbe avere qualche asso da giocarsi prima del gong del mercato.