L’Inter ha praticamente già detto addio a un giovane talento: per il suo ritorno in Spagna è ormai questione di ore.

Luis Henrique e Petar Sucic sono i primi colpi messi a segno dall’Inter. Entrambi i giocatori sono già a disposizione di Cristian Chivu che li ha mandati in campo al debutto al Mondiale per club contro il Monterrey facendoli entrare nella ripresa. Chiaramente tutto il popolo nerazzurro si aspetta anche altri movimenti in entrata: Marotta e Ausilio sono già all’opera per rinforzare ulteriormente una rosa già molto competitiva.

Tuttavia in casa Inter non si pensa solo ai nuovi arrivi, ma anche alle partenze. Oltre a quella di Simone Inzaghi, che ha scelto di accordarsi con l’Al-Hilal venendo sostituito proprio da Chivu, nei giorni scorsi i tifosi interisti hanno salutato anche Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’attaccante argentino ha cominciato una nuova avventura con il Botafogo, mentre l’ex Bologna non ha ancora raggiunto un accordo con nessun club (su di lui c’è soprattutto il Torino).

Gli addii di Correa e Arnautovic non hanno colto di sorpresa i tifosi, dato che tutti e due i giocatori avevano la scadenza del contratto al 30 giugno 2025. Non saranno gli unici: la dirigenza nerazzurra sta valutando le posizioni di altri elementi che potrebbero presto lasciare la Pinetina, anche se prima si attenderà la fine del torneo statunitense.

Dall’Inter alla Spagna: l’addio è ormai deciso

Proprio in queste ore è cominciata a circolare la voce di un addio imminente. Si tratta di un giovane calciatore della Primavera interista che non è riuscito a mettere in mostra il suo talento: Alex Perez, difensore spagnolo arrivato dal Betis un anno fa, è destinato a lasciare l’Inter. Nell’estate 2024, quando venne prelevato dal club andaluso, in tanti erano convinti che l’Inter fosse riuscita a piazzare un colpo molto importante in ottica futura.

Purtroppo le cose non sono andate come previsto, principalmente a causa dei tanti problemi fisici che hanno tormentato il classe 2006. Alex Perez è sceso in campo per soli 121 minuti: il club di Viale della Liberazione avrebbe dovuto spendere 700.000 euro per riscattarlo dal Betis ma gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna fanno capire che Marotta e Ausilio non eserciteranno questo diritto.

Il 19enne, cresciuto prima nelle giovanili del Rayo Vallecano e poi in quelle del Betis, tornerà quindi in Spagna: non è chiaro se la finalista dell’ultima Conference League deciderà di puntarci.