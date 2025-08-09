Accelerata decisiva del Milan, che si muove in anticipo: Allegri pone il veto sul suo innesto rossonero e chiude la porta alla Juve

Con l’ufficialità di Ardon Jashari, il Milan ha centrato un nuovo colpo a centrocampo. Il 23enne è approdato a Milanello dopo una lunga e complessa trattativa con il Club Bruges, che rischiava di trasformarsi in un vero e proprio tormentone di mercato. Tuttavia, la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera ha avuto un ruolo decisivo nell’operazione: lo svizzero ha raggiunto Milano nei giorni scorsi, firmando un contratto fino al 30 giugno 2030.

Con l’arrivo di Ardon, il centrocampo del Diavolo alza ulteriormente il livello. La dirigenza ha saputo individuare pedine chiave per rafforzare il reparto da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, che ora si ritrova con numerose soluzioni di qualità. Ricci, Modric e Jashari potrebbero giocare insieme in un centrocampo a tre. I prossimi saranno giorni decisivi per trovare la giusta sinergia tra i nuovi innesti.

Il Milan non è attivo solo sul fronte degli acquisti: la dirigenza continua a lavorare senza sosta anche sulle conferme. Nelle ultime ore, infatti, sembra essere sempre più vicino al rinnovo di uno degli innesti rossoneri, finito nel mirino della Juventus. Il Milan anticipa così la Juventus e Allegri blinda il suo gioiello.

Allegri beffa la Juve: il Milan blinda l’obiettivo bianconero

Il destino di Malick Thiaw al Milan ha preso una piega decisamente diversa rispetto a quanto si ipotizzava solo poche settimane fa. Il difensore tedesco sembrava destinato a lasciare Milanello, con il Como pronto a investire 25 milioni di euro per assicurarselo. E invece, le gerarchie sono cambiate: con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il centrale classe 2001 è stato subito inserito al centro del progetto tecnico. Il nuovo allenatore intende respingere l’assalto della Juventus, che non è l’unico club interessato al difensore.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, a spingere per il colpo ora è il Newcastle, da tempo sulle tracce di Thiaw. Gli inglesi hanno formulato una prima offerta da 30 milioni di euro, ma il Milan ha prontamente rifiutato. La sensazione, però, è che i Magpies non si fermeranno qui: un rilancio è già pronto, e potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni, cifra che obbligherebbe i rossoneri a una riflessione più approfondita.

Il Milan, nel frattempo, non resta a guardare. L’idea della dirigenza è chiara: trattenere il giocatore, e per riuscirci si lavora a un adeguamento del contratto in scadenza nel 2027.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Newcastle e il giocatore avrebbero già raggiunto un’intesa di massima per un contratto quadriennale. Nel caso in cui l’assalto inglese diventasse irrinunciabile, il Milan ha già messo in fila alcune alternative. I nomi sul taccuino restano Comuzzo della Fiorentina e Leoni del Parma, profili giovani e italiani. Ma nelle ultime ore ha preso quota anche l’idea Mario Gila, difensore della Lazio.