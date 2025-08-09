Ormai non ci sono più dubbi: il colpo è definitivamente sfumato, Chivu deve rinunciare al bomber richiesto.

L’affare Lookman è in fase di stallo. L’Inter continua a premere per l’attaccante nigeriano, che ha già fatto capire chiaramente di prendere in considerazione solo l’offerta nerazzurra. L’Atalanta non considera però congrua l’offerta del club di Viale della Liberazione (42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus): in più il presidente Luca Percassi ha tenuto a sottolineare che a Lookman era stata promessa la cessione in caso di arrivo di un’offerta adeguata da parte di un top club estero.

In attesa di capire come evolverà questa situazione Marotta e Ausilio si stanno guardando anche intorno. Non è infatti da escludere l’inserimento di qualche club di Premier League per Lookman: secondo il Sun ci starebbe seriamente pensando l’Arsenal, disposto a spendere quei 50 milioni di euro che pare la Dea abbia stabilito come prezzo per l’ex Leicester.

Ecco perché in casa Inter si comincia a guardare anche ad altri profili, così da non farsi trovare impreparati in caso di brutte sorprese. Uno dei giocatori che piace di più alla dirigenza nerazzurra è Antonio Nusa del Lipsia. Nella sua prima stagione in Bundesliga l’attaccante norvegese – che può già vantare 15 presenze e 5 reti con la Nazionale del suo paese – ha messo a segno 5 gol e 4 assist in 36 presenze nelle varie competizioni.

Chivu, addio al bomber: l’acquisto è definitivamente saltato

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le possibilità di vedere Antonio Nusa approdare alla Pinetina sono davvero molto basse. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha fatto chiarezza sul suo canale YouTube, precisando che l’alternativa a Lookman non può essere il norvegese.

“Il gruppo Redbull ha tutto meno che voglia di perderlo – fa sapere Fabrizio Romano – Il Lipsia non giocherà la Champions League e in Europa, deve riprendersi, con un nuovo allenatore senza Sesko, Simons ormai quasi fatto col Chelsea. Hanno tutto meno che voglia di perdere un altro giocatore come Nusa“.

Ma allora la porta è completamente chiusa? Per il giornalista l’unico modo per convincere il Lipsia è un’offerta ‘monstre’ da parte dell’Inter: “O arriva un’offerta che spariglia le carte – aggiunge Fabrizio Romano – oppure immaginare una sua partenza in estate è irrealistico. Discorso a livello di desiderio e non realtà”. Stando ai rumors il prezzo di Antonio Nusa oscillerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro.