Rafael Leao, in virtù di un grande talento non ancora totalmente espresso, è sempre oggetto di discussione.

Rafael Leao è davvero un grandissimo talento. Il calciatore rossonero, in forze al Milan ormai da anni, ha vissuto il ritorno al successo del Diavolo e momenti più difficili.

Nel corso di questa stagione, con il supporto dell’allenatore Massimiliano Allegri, però cercherà di raggiungere i migliori risultati possibili e immaginabili sia a livello di squadra che da un punto di vista individuale.

L’esterno d’attacco portoghese ha dimostrato già in passato di saper fare male alle formazioni avversarie grazie alla sua velocità in campo aperto, tuttavia è sempre mancata un po’ di costanza a livello di prestazioni da parte sua. nel corso della stagione calcistica che sta per iniziare, cercherà di fare un notevole step in avanti anche sotto questo punto di vista. Anche se adesso al Milan ci sarebbe un nuovo numero 10 da tenere in considerazione.

Milan, c’è un nuovo numero 10: non parliamo di Leao

La maglia numero 10 rimarrà a Rafael Leao, non c’è da preoccuparsi a riguardo. Il nostro riferimento è legato casomai all’approdo di Luka Modric a Milano dopo tanti anni al Real Madrid, in cui effettivamente ha portato il numero 10. Qualcosa che raramente viene concesso ai calciatori comuni, specialmente alle porte del Santiago Bernabeu. Al Milan non lo sarà letteralmente, ma dal punto di vista del carisma, della grinta, dell’ambizione, della volontà e del talento anche nella sua nuova squadra agirà tranquillamente da numero 10.

Allegri e colleghi lo sanno bene, e non a caso infatti sui social media sono apparse le prime immagini di Modric che si allena insieme ai nuovi compagni di squadra e sembra aiutarli e dare loro preziose indicazioni. Uno scatto in particolare, pubblicato dal Milan sul social X, ritrae proprio Leao che osserva stregato Modric mentre si dà da fare in mezzo al campo, con tanto di didascalia: “Prime istruzioni, maestro?”. Al di là dei riferimenti, è chiaro che Luka Modric può dare veramente tantissimo al Milan e ai suoi giocatori, beneficiando di una lunga – e soprattutto vincente – esperienza a Madrid.

Sia per lo spogliatoio che in mezzo al campo, può rappresentare un colpo straordinario in vista del 2025/26. E magari, perché no, capace di contribuire alla crescita di alcuni calciatori che sono molto vicini a effettuare l’ennesimo step in avanti. Leao, dotato di grande talento, sicuramente è fra questi. E considerando il modo in cui osserva Modric, può già godere non poco di questa iconica presenza in squadra del nuovo arrivato più vincente in assoluto.