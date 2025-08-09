L’Arabia piomba su Napoli e fa tremare tifosi e mister. Con 85 milioni sul tavolo è difficile dire no per i partenopei, ma Antonio Conte non la prende bene.

Se c’è un nome che ha messo tutti d’accordo a Napoli nella scorsa stagione, è quello di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato tra lo scetticismo generale, si è preso in poco tempo il centro del campo, il cuore dei tifosi e la totale fiducia di Antonio Conte, che ha letteralmente costruito su di lui l’ossatura dello scudetto. In campo è stato dominante, decisivo in fase difensiva e incisivo negli inserimenti, diventando il perno di un sistema che ha riportato il tricolore al Maradona. Ora, però, che si avvicina una stagione ancora più ambiziosa, con l’obiettivo dichiarato di vincere anche in Champions League, attorno a McTominay iniziano a muoversi le sirene del mercato. In particolare, si teme l’assalto dei club arabi, pronti a presentare offerte fuori mercato per strapparlo a Napoli.

Le voci di interessamenti da parte dell’Al Hilal o di altre squadre della Saudi Pro League si avvicinano sempre più pericolosamente, e bastano a mettere in allarme società e tifoseria. Conte considera McTominay assolutamente imprescindibile, il suo “uomo squadra”, e su questo ha costruito tutta la nuova stagione. L’eventualità di perderlo rappresenterebbe uno scossone enorme, non solo tecnico ma anche emotivo e strategico. Dopo la cessione già discussa di Khvicha Kvaratskhelia al PSG a gennaio, una nuova partenza eccellente rischierebbe di compromettere gli equilibri interni e il progetto a medio termine del tecnico salentino.

“Vale più di 80 milioni”: McTominay blindato dal Napoli, ma occhio all’Al Hilal

A confermare l’importanza capitale di McTominay nel progetto Napoli è stato anche il giornalista Salvatore Amoroso, intervenuto ai microfoni della trasmissione TiAmoCalciomercato.it. Le sue parole sono inequivocabili: “Qual è il prezzo di McTominay? Per ciò che lui rappresenta a Napoli e per quello che è diventato in Serie A, la cifra deve sfondare il muro degli 80 milioni di euro. Diciamo almeno 80-85 milioni. È un giocatore troppo importante. Io non lo venderei per nessuna cifra in questa stagione”.

E in effetti è così. A differenza di altri profili sacrificabili, McTominay rappresenta oggi il simbolo di un Napoli maturo, che punta a consolidarsi tra le big d’Europa. Poi è chiaro – prosegue Amoroso – che se arriva l’Al Hilal o un altro club arabo, a quel punto fai decidere lui. Ma secondo me non se ne andrebbe. Una speranza condivisa da gran parte dell’ambiente, che teme una possibile replica dello scenario Kvaratskhelia: una cessione eccellente a stagione in corso, capace di spaccare lo spogliatoio e far deragliare il progetto tecnico. Conte non ha mai nascosto di considerare McTominay il suo uomo chiave. Una sua cessione, a meno di un’offerta clamorosa che coinvolga anche la volontà del calciatore, non verrà mai avallata. Eppure nel calcio moderno nulla è impossibile: i club arabi hanno dimostrato di poter convincere chiunque.