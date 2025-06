Theo Hernandez è pronto a lasciare il Milan ma non la Serie A: sta per realizzarsi uno scambio clamoroso, ecco chi arriva in rossonero.

Theo Hernandez vedrà scadere il proprio contratto con il Milan nel 2026. I contatti tra le parti si sono interrotti ormai da molto tempo: sia il terzino francese che il club rossonero non paiono intenzionati a rinnovare l’intesa. Le richieste di Theo Hernandez sono troppo elevate (almeno 6 milioni di euro netti più bonus): il Milan ha già risposto ‘picche’ ed è pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per l’ex Real Madrid.

Ma quali sono le possibili destinazioni di Theo Hernandez? Nella finestra di mercato invernale fu il Como a fare un tentativo con un’offerta da 40 milioni di euro, senza però convincere il laterale transalpino. I lariani hanno mantenuto un certo interesse ma gli ultimi rumors di mercato parlano di una svolta clamorosa: il Milan e la Juve starebbero infatti pensando a uno scambio pazzesco che coinvolgerebbe proprio Theo Hernandez.

Il Diavolo è alla ricerca di un nuovo centravanti: il preferito di Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic, dato in uscita dalla Juventus. Il centravanti serbo ha una situazione contrattuale identica a quella di Theo: scadenza nel 2026 ma ormai scarsissime – per non dire nulle – possibilità di rinnovo.

Theo Hernandez resta in Serie A: scambio clamoroso con la Juve

Il tecnico livornese sarebbe ben felice di riavere Vlahovic: Allegri lo ha già avuto a disposizione in bianconero dal gennaio 2022 al maggio 2024. Non a caso l’ultima rete messa a segno dalla Juve con ‘Acciughina’ in panchina porta proprio la firma dell’ex viola: suo l’1-0 che ha deciso la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, prima dello show di Allegri e del successivo esonero da parte del club torinese.

Sia Vlahovic che Theo Hernandez hanno una valutazione intorno ai 30 milioni di euro: ecco perché Juventus e Milan stanno ragionando sulla fattibilità dell’operazione. L’aspetto che preoccupa maggiormente è l’ingaggio, ma è un problema che spaventa più i rossoneri che i bianconeri.

La Juve, vendendo Vlahovic, andrebbe a risparmiare i 12 milioni di euro all’anno percepiti dal bomber serbo (Theo ne chiederebbe 6 anche a Comolli e Chiellini); il Milan, dal canto suo, dovrà convincere Vlahovic ad accettare uno stipendio non superiore ai 6 milioni di euro, magari provando a offrire al centravanti di Belgrado un contratto lungo. Le due dirigenze sono al lavoro per mettere a posto tutti i pezzi e realizzare uno scambio che porterebbe benefici a entrambe le squadre.