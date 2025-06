Per Darwin Nunez il Napoli mette la freccia sul Milan e prova a chiudere con il Liverpool: c’è l’accordo su un aspetto

Un Napoli grandi firme. Aurelio De Laurentiis lo ha promesso ad Antonio Conte e Giovanni Manna sta lavorando perché la promessa venga rispettata. L’inizio è stato con il botto con l’arrivo di Kevin de Bruyne ad aggiungere qualità dalla metà campo in su e un bel po’ di esperienza. Il belga però non sarà l’unico colpo da novanta della formazione partenopea che è alla ricerca di nuovi rinforzi per una rosa che dovrà sopportare il peso di quattro competizioni.

Un’alternativa in ogni ruolo, questa la richiesta dell’allenatore campione d’Italia: ogni titolare dovrà avere una riserva all’altezza, se non dello stesso valore almeno in grado di non far pesare il cambio in maniera eccessiva. Ecco perché per il Napoli sarà un mercato numericamente importante, si prevedono altri 5-6 acquisti oltre ai due già ufficializzati (Marianucci oltre a de Bruyne).

Uno arriverà sicuramente in attacco dove la richiesta di Conte è chiara: serve un attaccante che possa far rifiatare Lukaku o giocare insieme a lui se è necessario, ma serve anche un esterno che non faccia più rimpiangere Kvaratskhelia. Due profili diversi, ma che calzano entrambi alla perfezione per Darwin Nunez: l’uruguaiano, corteggiato dagli azzurri da tempo, può giocare in qualsiasi posizione dell’attacco. Centravanti, seconda punta, esterno, Nunez garantisce quella duttilità che è fondamentale nei club come il Napoli.

Nunez al Napoli: come Conte può battere il Milan

Così Manna sta lavorando per trovare l’intesa con il Liverpool, anche se deve fare i conti con la concorrenza agguerrita. Se l’Arabia Saudita è stata rispedita al mittente dallo stesso giocatore, diverso è il caso del Milan che è interessato all’ex Benfica, ma non ha ancora fatto partire l’assalto.

Un temporeggiare che potrebbe favorire il Napoli: come riferisce ‘Football Insider’, gli azzurri sono una delle due pretendenti più concrete per Darwin Nunez, cercato con serietà anche dall’Atletico Madrid. Con il Liverpool gli azzurri hanno un’intesa sulla valutazione del giocatore (45 milioni), ma non ancora quella sulla formula. I partenopei, infatti, vorrebbe impostare l’affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre da Liverpool la richiesta è chiara: cessione a titolo definitivo.

È su questa distanza che si gioca la trattativa ed è su questo che le due società lavoreranno nei prossimi giorni per provare a trovare l’intesa totale. Quella che spazzerebbe via l’interesse del Milan e regalerebbe al Napoli un altro grande colpo.