Inter stanca, ma Inzaghi potrebbe avere una carta segreta per le prossime due sfide

I nerazzurri sono con il morale alle stelle dopo la vittoria in terra teutonica: questo aiuta ma certo non elimina gli strascichi di una gara dura.

Buone notizie stanno arrivando per Simone Inzaghi: l’infermeria dell’Inter inizia finalmente a svuotarsi. La Gazzetta dello Sport riferisce che uno degli infortuni più discussi sembra volgere al termine. Mehdi Taremi, fermo da qualche settimana per un problema muscolare accusato durante l’ultima partita con l’Iran, sta per tornare in campo. L’attaccante ex Porto è stato uno degli acquisti più discussi dell’Inter: ci si attendeva molto di più di quello che è riuscito a dare finora. Il problema potrebbe essere non solo di natura fisica.

Un recupero cruciale per la Champions

Taremi ha dovuto fare i conti, oltre con il recente infortunio muscolare, anche con una fastidiosa pubalgia che lo ha accompagnato per diverso tempo. La situazione, tuttavia, sembra essere sotto controllo. L’iraniano si prepara a tornare a disposizione per la partita di Champions contro il Bayern, un impegno fondamentale per le ambizioni della squadra. Inzaghi potrà così contare su un elemento di qualità in più per le sfide decisive che attendono l’Inter, un ritorno che porta maggiore serenità all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Le nuove opzioni per Inzaghi in vista del Cagliari

L’ultima novità, però, riguarda la possibilità che l’ex Porto possa già rientrare in campo, anche se solo dalla panchina, contro il Cagliari. Se il centravanti riuscisse a fare in gruppo anche solo l’allenamento previsto per domani, ci sarebbero buone possibilità di vederlo tra i convocati per la sfida di sabato. Questo rientro diventa una risorsa importante per Inzaghi, considerando la situazione di altri giocatori. Thuram, infatti, è sembrato abbastanza stanco nelle ultime partite, mentre Lautaro Martinez necessiterà di un’attenta gestione. Correa, purtroppo, è fuori dalla lista UEFA, il che limita ulteriormente le opzioni per il tecnico.

