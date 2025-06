Massimiliano Allegri inizia la rivoluzione alla guida del Milan: tanti in arrivo, ma anche una squadra intera sul mercato

Il Milan si prepara a vivere un’estate all’insegna del cambiamento. Con l’addio di Conceicao e l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, la dirigenza ha già tracciato le linee guida per un profondo rinnovamento della rosa. L’obiettivo è costruire una squadra che segue le idee del nuovo tecnico. Il calciomercato estivo si preannuncia movimentato per il Milan. Se da una parte la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, dall’altra si prepara una vera e propria rivoluzione in uscita: tanti nomi pesanti potrebbero salutare Milanello nei prossimi mesi.

Uno dei casi più caldi è quello di Theo Hernandez. Il terzino francese non sembra destinato all’Atlético Madrid, ma resta in attesa di sviluppi dal Medio Oriente: l’Al-Hilal potrebbe tornare alla carica dopo il Mondiale per Club. Anche Yunus Musah è al centro di trattative: il Napoli lo vuole, ma offre al massimo 25 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan, però, ne chiede qualcosa in più. Nonostante ciò, sia il club che l’entourage del giocatore restano ottimisti sul buon esito della trattativa.

Tra i possibili sacrificabili c’è anche Samuel Chukwueze, così come Emerson Royal reduce da un lungo infortunio che gli ha fatto perdere metà stagione.

Diverso invece il discorso per Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese resta un punto fermo, soprattutto per la sua fisicità e per l’interesse concreto di Massimiliano Allegri, che lo gradirebbe nel suo progetto tecnico. In difesa almeno una partenza sembra inevitabile: Malick Thiaw è nel mirino del Bayer Leverkusen, mentre Fikayo Tomori ha richieste dalla Premier League e piace alla Juventus.

Il Milan dà il via libera a un’estate di cambiamenti: la rivoluzione di Allegri

Anche il futuro di Alexis Saelemaekers è in bilico: il belga tornerà dal prestito alla Roma, ma potrà partire solo in caso di un’offerta importante. Stesso discorso per Ismael Bennacer, rientrato dal Marsiglia, che vorrebbe trattenerlo a cifre più contenute rispetto ai 12 milioni di riscatto pattuiti. Tuttavia, l’alto ingaggio del centrocampista resta un freno per molte pretendenti.

In uscita anche Yacine Adli, rientrato dopo una stagione deludente alla Fiorentina. Il regista francese, già ai margini con Pioli, sarà messo nuovamente sul mercato. Tra i nomi da sistemare anche Noah Okafor, Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega, per i quali si cercheranno nuove destinazioni.

Il Milan, insomma, si prepara a un’estate rovente non solo per i colpi in entrata, ma per le numerose operazioni in uscita che potrebbero ridisegnare il volto della squadra.