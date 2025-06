Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, e il suo approdo può incidere anche sul mercato dell’Inter.

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex calciatore del Milan e Campione del mondo 2006 non ha un compito facile dinanzi a sé, ovvero quello di riportare l’Italia ai mondiali di calcio dopo l’amara presenza in Brasile nel 2014 e in Sudafrica nel 2010.

Da quel momento esatto in avanti, gli azzurri non sono più riusciti a raggiungere nemmeno la fase a girone dell’evento per eccellenza del calcio mondiale. Il tecnico italiano proverà a cambiare le cose, in ogni caso prima ancora di pensare di farlo ci saranno delle valutazioni da compiere per certi calciatori che da tempo non vengono convocati in nazionale.

Fra questi, è necessario considerare anche Federico Chiesa, che viene dall’ennesima stagione difficile della sua carriera dal punto di vista delle prestazioni: con l’approdo di Gattuso sulla panchina dell’Italia, Chiesa potrebbe clamorosamente finire all’Inter.

Federico Chiesa potrebbe finire all’Inter: i rumors sono incredibili

Il capovolgimento della panchina della Nazionale italiana può portare a una serie di eventi che non sembravano possibili fino a poco tempo fa. Come il possibile ritorno in Italia di Federico Chiesa, ex Juventus che viene da stagioni molto difficili, specialmente l’ultima al Liverpool. Considerando il poco spazio a disposizione che è riuscito a ritagliarsi in Inghilterra, l’esterno italiano potrebbe fare ritorno in Serie A. Già, ma dove?

Secondo il giornalista Valter De Maggio, c’è anche l’Inter su di lui: “Il Napoli sta monitorando la situazione di Federico Chiesa. L’esterno italiano lascerà il Liverpool, e ci sono sei club che lo vogliono. Oltre al Napoli, anche Inter e Milan“. L’esperto del settore lo ha rivelato precisamente a Radio Kiss Kiss Napoli. l’approdo sulla panchina dell’Italia di gennaro gattuso può essere una grande occasione per Federico Chiesa di riscattarsi e tornare a ritagliarsi uno spazio importante con la maglia dell’Italia, con cui ha conquistato da protagonista un splendido europeo disputato nel 2021.

Certo, è difficile dire adesso dove effettivamente potrà trasferirsi, tuttavia quello che sappiamo con certezza è che potrebbe trasferirsi in Italia, e farlo in uno dei club più importanti del momento in assoluto. Al Napoli troverebbe uno splendido progetto già sposato da giocatori straordinari come Kevin De Bruyne, mentre all’Inter una squadra dove il suo potenziale potrebbe essere sprigionato al meglio. Al Milan, invece, ritornerebbe sotto la guida di Massimiliano Allegri, con cui ha lavorato alla Juventus. Anche se, qualsiasi scelta farà, è chiaro che a Chiesa interessa la nazionale più di ogni altra cosa.