L’attaccante del Manchester United ha vissuto un’avventura molto deludente in Inghilterra e molto probabilmente cambierà squadra la prossima estate.

L’Inter potrebbe cambiare molto nel reparto offensivo della prossima stagione: solo Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono certi della permanenza mentre il rendimento di Sanchez ed Arnautovic finora è stato deludente. Questi ultimi hanno segnato 1 solo goal in 2 anche se l’austriaco è stato ai box per più di un mese per un infortunio muscolare; il contratto del Ninho Maravilla tra l’altro è in scadenza a fine stagione ed è difficile che venga rinnovato.

Marko Arnautovic

L’opportunità

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono sempre molto attenti alle occasioni a costo zero ed il giornalista Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube sostiene di monitorare load situazione relativa ad Anthony Martial del Manchester United; ecco quanto dichiarato. “C’è un nome nuovo, anche lui in scadenza a giugno. Parliamo di Anthony Martial: male nelle ultime stagioni, in questa non ha ancora segnato. Sono quattro anni che non è più ai suoi livelli, ma talento indiscutibile. Dall’Inghilterra rimbalzano voci su un interesse dell’Inter. Il Manchester United avrebbe la possibile di far valere l’opzione per un rinnovo, ma visto lo scarso utilizzo che ne fa ten Hag non credo proprio che il club lo farà. E, viste le ultime stagioni, non credo che possa chiedere uno stipendio pari a quello attuale (14 milioni di euro)“.

