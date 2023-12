Andreazzoli dubbioso sul ruolo di Maldini: «Ho un’idea ma dobbiamo verificarla e non abbiamo tempo». Le parole dell’allenatore

Nella conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, c’è stato spazio per parlare anche del giocatore in prestito del Milan Maldini.

RUOLO MALDINI – «Questa è una domanda che mi faccio anche io, l’idea ce l’ho ma dobbiamo verificarla e non abbiamo molto tempo. Gli esperimenti rimangono problematici da fare, è sicuramente un calciatore offensivo che ha qualità fisiche oltre che tecniche. Non lo so, magari fra un po’ saprò rispondere».

