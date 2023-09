L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato così nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato degli obiettivi della propria squadra per il match di domani contro l’Inter.

LE PAROLE – «L’obiettivo è il confronto. L’Inter esprime un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell’avversario. Abbiamo l’occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ANDREAZZOLI ALLA VIGILIA DI EMPOLI-INTER.

