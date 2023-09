L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, asta l’asticella della propria squadra per l’obiettivo scudetto, sfidando anche l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, Rudi Garcia tiene alta l’asticella degli obiettivi stagionali del Napoli, mandando un messaggio indiretto alle rivali come l’Inter.

LE PAROLE – «L’ho già detto all’inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra i 4. Poi è chiaro quando hai ambizioni e sei campione d’Italia, l’ambizione è difendere con gli artigli lo Scudetto che abbiamo sul petto. Vediamo, per ora siamo quinti e non ci va. Pensiamo solo a domani».

L’articolo Napoli, Garcia punta in alto: «Dobbiamo difendere lo scudetto sul petto» proviene da Inter News 24.

