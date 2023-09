Juan Cuadrado e Stefano Sensi sono i due assenti per infortunio per Empoli-Inter: le ultime novità sulla formazione nerazzurra

Novità di formazione in vista di Empoli-Inter per i ragazzi di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a due calciatori, assenti per infortunio.

Come riferisce Sky Sport, sia Stefano Sensi che Juan Cuadrado non saranno del match.

L’articolo Empoli Inter, assenti Cuadrado e Sensi: le ultime proviene da Inter News 24.

