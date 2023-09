L’allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato di Sebastiano Esposito: l’attaccante in prestito dall’Inter ha recuperato

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo ha parlato di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter, così come Manuel De Luca, torneranno a disposizione dopo alcuni problemi fisici.

LE PAROLE – «Sì, hanno recuperato, si sono allenati con la squadra. Verranno con noi a Parma avremo qualche soluzione in più a gara in corso. Non avranno tanti minuti nelle gambe, ma è importante che abbiano recuperato».

L’articolo Pirlo su Esposito: «Ha recuperato, verrà con noi a Parma» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG