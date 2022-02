Angelino era il primo obiettivo dell’Inter, non Gosens

L’Inter acquistando Robin Gosens si è accaparrata un top in quel ruolo ma secondo voci provenienti dalla Spagna non era lui il primo obiettivo di Marotta ed Ausilio. As infatti riporta che il primo nome sulla lista della dirigenza interista era Angeliño del Lipsia; a frenare sul nascere la trattativa è stata la richiesta del club tedesco che valutava l’esterno ben 50 milioni.

Il tedesco sarebbe stato un ripiego ma solo a causa delle sue attuali condizioni fisiche; l’ex Atalanta è fermo da settembre per una lesione muscolare ed una successiva ricaduta della stessa, il ritorno in campo dovrebbe avvenire massimo per fine mese. Secondo ABC invece il laterale del Lipsia resterà un obiettivo anche per l’estate anche se in questo caso c’è da duellare col Real Madrid che vuole sostituire il partente Marcelo.