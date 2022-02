L’agente propone Dybala in Inghilterra

In questo mese di febbraio ogni giorno è quello buono per l’incontro tra la dirigenza della Juventus e Paulo Dybala, ma nel frattempo, quasi inevitabilmente, le voci aumentano. L’argentino sembra intenzionato ad ascoltare la proposta bianconera che dovrebbe contemplare uno stipendio in linea con quello percepito attualmente ma non si riesce a prevedere quella che sarà la risposta del giocatore.

Nel frattempo il sito inglese 90min.com rivela che l’agente della Joya lo stia offrendo a diverse squadre inglesi: si tratterebbe di tutte le big, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Oltre a queste ci sarebbero Paris Saint Germain ed Inter, unica italiana. I club inglesi però sarebbero poco convinti che alla fine Dybala vada via da Torino.