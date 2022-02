Ramsey: “Sono felice di essere in Scozia, nessun rancore con la Juventus”

Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey dopo settimane di trattative è andato in prestito ai Glasgow Rangers; ecco le sue prime parole rilasciate a Sky Sports. “È stato un trasferimento un po’ nevrotico, c’erano cose che andavano su e giù tra i club, piccoli cambiamenti e aggiustamenti da fare ma sono felice che alla fine ce l’abbiamo fatta. Per me è stata una nuova esperienza. Sono felice che tutto sia andato per il meglio. Voglio giocare”.

“Nella mia carriera ho sempre giocato molto e le ultime due stagioni non sono state facili. Sono andato un po’ a singhiozzo, ma è il passato. Rancore? Non ne ho, è stato tutto concordato e semplice, quindi posso solo dire grazie per quello che è stato il mio periodo in bianconero. Ora penso solo ai Rangers e spero di poter tornare in condizione il prima possibile e dimostrare cosa posso ancora dare. Ho giocato poco negli ultimi mesi e nelle prossime settimane devo lavorare per rimettermi in forma”.