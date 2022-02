Sirene inglesi su Fabian Ruiz

Il Napoli deve iniziare a riflettere sul futuro di Fabian Ruiz; lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e quindi la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere molto importante. Per ora non si parla di rinnovo ma è scontato che la dirigenza azzurra ci stia già pensando, soprattutto dopo aver perso a zero il capitano Lorenzo Insigne.

Come riporta il Corriere dello Sport il centrocampista ha gli occhi di mezza Europa addosso: in Inghilterra piace ad Arsenal, Newcastle del fondo saudita PIF, Liverpool e Manchester United, mentre l’interesse delle due big spagnole Real Madrid e Barcellona non si è mai sopito. Spalletti finora quando l’ha avuto a disposizione l’ha sempre schierato quindi si crede che il Napoli farà di tutto per cercare il rinnovo, altrimenti sarà cessione già la prossima estate.