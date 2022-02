Lazio, 4 giocatori in odore di svincolo

La Lazio ha chiuso il mercato invernale riuscendo pochi minuti prima del gong finale a depositare il contratto del portoghese Jovane Cabral, che non era proprio il tipo di giocatore che cercava Maurizio Sarri. Si dice che il tecnico sia scontento per l’operato della società, i dirigenti devono anche accelerare le valutazioni sui giocatori a scadenza, che sono 4. Luiz Felipe, Strakosha, Patric e Lucas Leiva possono già firmare a zero per altri club.

In più c’è anche l’altro portiere Reina che però ha una clausola di rinnovo automatico con accesso ad una competizione europea il prossimo anno. Il difensore spagnolo secondo il Corriere dello Sport andrà al Valencia, al portiere albanese non è stata recapitata nessuna offerta dalla Lazio mentre resta complicato il rinnovo di Luiz Felipe cercato soprattutto dall’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Sul difensore italo-brasiliano però verranno fatti altri tentativi, anche se finora è stato lui a nicchiare.