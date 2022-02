L’Inter continua a pensare a Dybala, Scamacca…

Tuttosport fa una panoramica generale di quello che dovrebbe essere il mercato dell’Inter in previsione della prossima stagione. I nerazzurri sono in vantaggio sulla concorrenza per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca; la Juventus logicamente con l’acquisto di Vlahovic è uscita dalla contesa. Anche l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato la posizione avanzata di Marotta e Ausilio riguardo la trattativa per la punta centrale.

L’accordo potrebbe trovarsi mediante l’inserimento di una o più contropartite da parte dell’Inter; queste possono essere Esposito, Mulattieri o Ponamonti. I nerazzurri non perdono d’occhio neanche Raspadori, Thuram e soprattutto Paulo Dybala. In quest’ultimo caso però bisogna aspettare l’esito dell’incontro con la Juventus, in caso di rottura, l’Inter c’è.