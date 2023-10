Angelozzi allo scoperto su Barrenechea e Soulé: «Rientro anticipato alla Juve? Come stanno le cose». Le dichiarazioni del dirigente

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato a TV Play dei bianconeri Barrenechea e Soulé.

BARRENECHEA E SOULE’ RICHIAMATI A GENNAIO – «Nel caso dovesse succedere ci sediamo e discutiamo perché ho un rapporto benissimo con la Juve, non dipenderebbe però solo dal Frosinone ma anche dai giocatori. Comunque penso finiranno la stagione al Frosinone, è un interesse anche della Juve far crescere i loro giovani con questa esperienza importante in Serie A».

SOULE’ – «È fortissimo da attaccante esterno nel 4-3-3, la Juve gioca diversamente in questo periodo ma dipende perché può fare anche la mezz’ala avendo tanto corsa e grande tecnica. Il suo modo di giocare può ricordare Dybala, gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol. Sugli altri aspetti però è fenomenale, fa anche la fase difensiva e ha grande gamba. Settimana scorsa ha avuto un affaticamento ma il giorno dopo voleva fare per forza giocare la partita».

SOULE’ IN NAZIONALE – «Spalletti è bravissimo, ho parlato con Soulé e ci sta pensando per cui vediamo. Ci vuole riflettere sulla scelta della Nazionale tra Argentina e Italia perché è anche grande amico di Di Maria e Dybala. È ancora giovanissimo e in futuro può diventare un protagonista della Juve».

The post Angelozzi allo scoperto su Barrenechea e Soulé: «Rientro anticipato alla Juve? Come stanno le cose» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG