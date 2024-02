Angelozzi (ds Frosinone): «Se Frattesi giocasse nella Juventus…». Le dichiarazioni del dirigente della società ciociara

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a Sky Sport di Juventus e Inter.

Le sue parole: «La Juventus non ha la rosa dell’Inter che è forte, se Frattesi fa la riserva qualcosa vuol dire, altre riserve giocherebbero nella Juventus che ha 11-12 giocatori di livello e poi gli altri sono tutti giovani. Quest’anno ha fatto un lavoro strepitoso lanciando così tanti giovani, quello che stanno facendo secondo me è superiore la media. Allegri? Io non devo difendere nessuno ma l’anno scorso la Juventus è stata penalizzata di 10 punti con una storia pazzesca e Allegri ha portato la squadra in Champions con un lavoro straordinario e quest’anno sta facendo un lavoro straordinario con una squadra giovane, non ha una rosa importante come quella dell’Inter o del Milan o del Napoli. Può capitare che in questo periodo hanno fatto un punto in tre partite».

