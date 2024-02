Inter, Inzaghi ha dato questa parola d’ordine alla squadra per le partite con Salernitana, Lecce e Atalanta. Il tecnico chiaro con la sua squadra

Simone Inzaghi non vuole allentare la pressione in campionato nonostante il +7 sulla Juventus (con una partita in meno): come riportato da Sport Mediaset il tecnico nerazzurro ha dato una sorta di parola d’ordine ai suoi in vista dei prossimi impegni di Serie A.

La parola d’ordine tramandata da Inzaghi in casa Inter è ‘non amministrare’: meglio per ora tenere il piede sull’acceleratore, affrontando la Champions con quella consapevolezza di forza acquisita con un peso mentale più leggero. Venerdì la Salernitana, poi l’Atletico a San Siro per dare un’impronta agli ottavi, poi Lecce e Atalanta sempre al Meazza

L’articolo Inter, Inzaghi ha dato questa parola d’ordine alla squadra per le partite con Salernitana, Lecce e Atalanta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG