Angelozzi incorona Soulé: «Mi ricorda Dybala». Le dichiarazioni del dirigente del Frosinone

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato a TV Play dei bianconeri Barrenechea e soprattutto Soulé.

SOULE’ – «È fortissimo da attaccante esterno nel 4-3-3, la Juve gioca diversamente in questo periodo ma dipende perché può fare anche la mezz’ala avendo tanto corsa e grande tecnica. Il suo modo di giocare può ricordare Dybala, gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol. Sugli altri aspetti però è fenomenale, fa anche la fase difensiva e ha grande gamba. Settimana scorsa ha avuto un affaticamento ma il giorno dopo voleva fare per forza giocare la partita».

