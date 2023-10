Infortunio Danilo: il capitano bianconero mette una partita nel mirino. Le ULTIME sul recupero del brasiliano

Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Danilo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale brasiliana.

Il capitano della Juve sarà out per 20 giorni. Nel mirino per il ritorno in campo c’è la sfida contro la Fiorentina, in programma il prossimo 5 novembre.

