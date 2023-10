Anghelè: «Mi ispiro a Dybala. Tra cinque anni mi vedo in Prima Squadra». Le parole del gioiello bianconero

Lorenzo Anghelè ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le parole del capitano della Juve Primavera.

NAZIONALE – «In Nazionale sono tra gli ultimi arrivati e ho lasciato la precedenza sulla scelta delle maglie più richieste. Il 21 mi piace ed è un numero che hanno indossato grandi trequartisti».



A CHI TI ISPIRI – «Dybala è un grandissimo giocatore e mi ispiro a lui. Ho avuto la possibilità di vederlo da vicino in allenamento e posso dire che con la palla fa davvero quello che vuole».



PRIMAVERA E NEXT GEN – «Differenze? Sicuramente il ritmo in campo e l’esperienza dei singoli. Un conto è giocare con ragazzi della tua età, un altro è farlo contro giocatori esperti con vent’anni di categoria alle spalle. Senza contare il pubblico e gli stadi caldi dove, almeno all’inizio, sembra di essere in un altro mondo. Ma sono cose belle da vivere così come è bello essere il capitano della Primavera. Ne vado fiero, è una responsabilità che sento e che mi spinge a dare sempre qualcosa in più».



MONTERO – «È una persona eccezionale, per noi è molto importante essere guidati da un allenatore del suo calibro. Il mister ha giocato ad altissimi livelli e ci racconta spesso cosa abbiano significato per lui quei palcoscenici».



DOVE TI VEDI TRA CINQUE ANNI – «In prima squadra alla Juventus. Magari anche un po’ prima… o almeno, è quello che spero».



YILDIZ – «Sono molto contento per lui, è un bravo ragazzo e con il pallone tra i piedi è un fenomeno. Lo incontro spesso a Vinovo e lo saluto sempre con piacere. La passata stagione in Primavera non abbiamo parlato tanto, non conoscendo lui ancora bene la nostra lingua. Sul campo, però, ci siamo sempre capiti abbastanza bene».

