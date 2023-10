Ripa (Ancona): «Ci mancano dei punti, come nella gara con la Next Gen». Le dichiarazioni del dirigente

Roberto Ripa, supervisore dell’area tecnica dell’Ancona, ha parlato in conferenza stampa, tornando anche su Ancona Juventus Next Gen.

RIPA – «A parità di giornate, oggi abbiamo gli stessi punti del torneo scorso. I numeri non sono gli stessi per le reti subite e i gol fatti, ma siamo sempre in linea. Ritengo che ci manchino dei punti, mi viene in mente la partita con la Juventus Next Gen e quella di ieri sera».

