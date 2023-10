Fagioli indagato dalla Procura di Torino: quali sono le accuse, i rischi e quel precedente di Buffon. I dettagli

E’ notizia delle ultime ore quella secondo la quale il pm della Procura di Torino sta indagando su un giro di scommesse su piattaforme online senza licenza, che vedrebbe tra i protagonisti coinvolti anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Cosa significa questo? Per prima cosa, come giusto in questi casi, andrà prima capito se e su quali eventi il giocatore abbia deciso di scommettere, cosa però già al vaglio degli inquirenti. Il problema si verrebbe a porre nel momento in cui si venisse a scoprire che il calciatore ha deciso di puntare sul suo stesso sport, perchè ciò andrebbe a comportare una violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che comporta una sanzione minima dell’inibizione o della squalifica non inferiore ai tre anni, più un’ulteriore ammenda pari o superiore ai 25 mila euro.

E se Fagioli avesse scommesso su altri sport? Trattasi di una contravvenzione che generalmente si risolve con un’oblazione di poco conto, in quanto il tesserato non ha effettuato puntate su eventi della propria disciplina agonistica, in questo caso il calcio. Un precedente, in questo senso, può essere quello rappresentato da Gianluigi Buffon, che in un’intervista di qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport ammise di aver trovato una “trasgressione” alla sua professione, senza però mai invischiarsi losche come il riciclaggio o la vendita di partite: «Le scommesse sono l’attacco più vergognoso. Mi dà fastidio sia stata messa in dubbio la mia correttezza sportiva. Se ho scommesso, e mai sulle partite, è stato perché chi vive la nostra vita deve trovare una trasgressione. Io non vado in discoteca, non ho mai fatto uso di droghe, ho sempre avuto solo una donna. Scommettevo, ma quelli sono fatti miei. E da lì a vendere partite, al riciclaggio, ad altre cose losche… ce ne passa». In quel caso, ovviamente, per Supergigi nessun tipo di squalifica, cosa che il mondo bianconero spera ora accada anche a Fagioli. Si vive ora un clima di attesa, sapendo che il diretto interessato è già stato ascoltato alla procura federale della Figc, con l’indagine in dirittura di arrivo.

The post Fagioli indagato: l’accusa, i rischi e il precedente di Buffon che lo “scagiona” appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG