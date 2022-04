Il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa ha tratteggiato qualche aspetto del carattere dell’allenatore Luciano Spalletti.

Frank Zambo Anguissa è stato intervistato dal canale YouTube della Serie A e ha sottolineato che non gli importa più di tanto non segnare goal. “Io e il mister ci assomigliamo, siamo due persone di carattere. Ci stimiamo e questo è importante, è bravo a mettersi nei nostri panni, prova a capire sempre cosa ci passa per la testa e ci stimola ogni giorno. E quando vuoi parlargli, ti ascolta”.

“Le statistiche e i numeri li guardo poco. Non ho segnato mai quest’anno ma ci sono così tanti calciatori forti nel Napoli che non vedo perché dovrei segnare io… Il mio compito è far giocare gli altri e mantenere l’equilibrio della squadra. L’allenatore e i compagni sanno quanto valgo, fino a quando crederanno in me darò tutto in campo“.

