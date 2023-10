Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina, a margine di una iniziativa della Camera di Commercio di Firenze ha parlato anche del caso scommesse. Coinvolto, come noto, anche il bianconero Fagioli.

ANTOGNONI – «Sono errori di gioventù, errori dei ragazzi che oggi a vent’anni hanno praticamente tutto, molti soldi, e quindi cercano non di sperperarli, però di investirli in questi giochi così un po’ particolari. Il caso del 1980? Questo caso è un po’ diverso da quello che successe allora perché qui è tutta roba digitale. Di ragazzi giovani che sono caduti un po’ in questa situazione, che dovevano rispettare certe regole che qualcuno invece, almeno sembra, non ha rispettato».

The post Antognoni: «Caso scommesse? Errori di gioventù, già a 20 anni hanno tutto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG