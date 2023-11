L’ex calciatore della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha voluto dire la sua opinione per quanto concerne il match Juventus Inter

Intervistato da TMW, l’ex Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha detto la sua opinione sul match tra Juventus e Inter.

LE PAROLE – «Bella partita, il derby d’Italia è sempre molto tattico. Conosciamo le caratteristiche delle due squadre, l’Inter ha più chance anche se gioca a Torino, la Juventus è più riposata. Vedo un piccolo vantaggio per l’Inter ma sarà un duello che si protrarrà per tutto il campionato per lo Scudetto».

