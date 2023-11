Ivan Zazzaroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’ex tecnico dell’Inter Mourinho (attualmente alla Roma)

Ivan Zazzaroni non ha alcun dubbio, ecco le sue parole su TMW nei confronti dell’ex Inter Mourinho.

«Non c’è da essere sorpresi. L’allenatore più importante del campionato che se non lo cacciano prima andrà via a giugno. Il rischio di andare via prima c’è, in un rapporto così poco calcistico e umorale ci sta. Ma lo trovo assurdo. Non c’è rapporto tra Mourinho e il presidente. E non è uno qualunque Mourinho. Il rapporto è saltuario, la squadra è stata fatta da Pinto e lui è libero di andare dove vuole. Prima di Cagliari c’era il rischio di esonero in caso di sconfitta e siamo al paradossale, al ridicolo».

L’articolo Zazzaroni su Mourinho: «Rischia di essere esonerato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG