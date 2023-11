In vista della partita che si terrà tra due settimane con protagoniste Napoli e l’Inter, Osimhen potrebbe recuperare

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante del Napoli Osimhen è pronto a ritornare, e tralasciando la sua presenza in quel di Bergamo contro l’Atalanta, il ragazzo sarà assoluto protagonista soprattutto contro l’Inter di Simone Inzaghi: ennesimo scontro diretto per lo scudetto.

Infatti il centravanti napoletano è pronto ad entrare dal primo minuto contro i nerazzurri milanesi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra due settimane.

L’articolo Napoli Inter, scalpita Osimhen per un posto da titolare proviene da Inter News 24.

