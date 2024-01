L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, è intervenuto in merito alla questione del nuovo stadio

Intercettato da alcuni giornalisti presenti in sede della Lega Serie A, l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha fatto il suo ingresso in mattinata per l’assemblea. Il dirigente nerazzurro ha risposto brevemente ad una domanda relativa al nuovo stadio dei nerazzurri. Il nuovo impianto dovrebbe sorgere intorno all’area del comune di Rozzano.

STADIO INTER – «Novità sul nuovo stadio? Stiamo lavorando…».

L’articolo Antonello risponde sul nuovo stadio dell’Inter: «Stiamo lavorando» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG