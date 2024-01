L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, torna a parlare dello lotta scudetto con l’Inter alla vigilia del match con l’Empoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Empoli, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri torna a parlare della lotta scudetto con l’Inter, non elemosinando altre frecciatine rivolte ai rivali.

SFIDA SCUDETTO – «Scudetto? Non è questione di scontro diretto, chiamiamola Juve-Inter, non sfida scudetto. Il Milan ha le carte in regola per rientrare in lotta Scudetto. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’Empoli, ci sono ancora tanti punti in palio».

CHI TRA JUVE E INTER ASSOMIGLIA A SINNER O DJOKOVIC – «Difficile dirlo, il calendario dice così e una volta giochi prima tu poi gli altri. E comunque è bello così. Devi fare i punti per arrivare in alto, dobbiamo mantenere l’asticella alta e serve forza mentale e equilibrio. Voglio fare i complimenti a Sinner, ha una carriera davanti importante nonostante Djokovic. Se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner (ride ndr), loro Djokovic. Ma non so, poi la prendono male, sono permalosi…».

SFIDA ALL’INTER E QUOTA SCUDETTO – «La quota Scudetto mi trova in difficoltà, io dico che stiamo facendo un percorso. Di fronte abbiamo l’Inter che è la favorita, noi dobbiamo essere orgogliosi di essere li. L’Inter ha vinto la Supercoppa e ed è una grande squadra. Noi facciamo un percorso diverso».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE EMPOLI.

