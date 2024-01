Ricardo Gareca, nuovo commissario tecnico del Cile, ha parlato del poco minutaggio di Alexis Sanchez all’Inter: le sue parole

Il nuovo commissario tecnico del Cile, Ricardo Gareca, nel corso della conferenza stampa di presentazione si è espresso sulla star della propria nazionale: Alexis Sanchez. Ecco il punto di vista dell’allenatore sul poco minutaggio dell’attaccante all’Inter.

SU SANCHEZ – «Sono decisioni del suo allenatore quelle di non metterlo in campo, non gli farò delle richieste. Se il giocatore sta bene, non ha infortuni e si allena bene, la mancata convocazione è squisitamente di natura tecnica. Una cosa è lo staff tecnico della Nazionale, un’altra è l’allenatore del club che prende altre decisioni»

