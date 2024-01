Calciomercato Inter, Taremi il profilo perfetto per l’attacco per un motivo: cosa manca alla chiusura dell’affare

Il calciomercato Inter ha rotto gli indugi, virando con decisione su Mehdi Taremi per la prossima stagione. L’attaccante si svincolerà dal Porto a fine contratto a giugno e sarà libero di scegliere il suo prossimo club. I nerazzurri hanno fatto sostanziali passi avanti per portarlo a Milano in estate, ottenendo l’accordo con l’entourage dell’iraniano.

Come riferisce Tuttosport, il suo è il profilo perfetto per i nerazzurri: non solo per caratteristiche. Anche perché, grazie alle regole vigenti in Portogallo, il calciatore ha ottenuto lo status di comunitario dopo aver disputato 5 stagioni nel campionato portoghese. Non servirà dunque occupare uno slot extracomunitario per lui. Dopo la Coppa d’Asia si limeranno ulteriori dettagli: il giocatore è pronto a firmare un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata.

