E’ arrivato come un fulmine a ciel sereno, quasi a scuotere gli animi dei tifosi ormai rassegnati, l’annuncio dell’ “Offerta per Lookman accettata” e l’entusiasmo è volato alle stelle in casa Inter.

Il campionato di Serie A 2025/26 è iniziato e ha già regalato sorprese. Tra le squadre più attese ci sono Napoli, Milan e Inter, chiamate a confermare ambizioni e aspettative dopo un’estate intensa di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte ha debuttato con un successo netto: 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una vittoria che ha mostrato i tratti distintivi del calcio del tecnico salentino: organizzazione, intensità, fame agonistica. Un segnale chiaro al campionato, perché i partenopei vogliono essere protagonisti anche quest’anno, spinti da un mercato che ha portato innesti di altissimo livello come Kevin De Bruyne, autore del secondo gol partenopeo.

Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, è inciampato in un esordio deludente. Davanti al pubblico di San Siro i rossoneri sono stati battuti 2-1 dalla Cremonese, un risultato che ha lasciato più di un interrogativo sulla tenuta della squadra. Gli arrivi di campioni come Luka Modric, Koni De Winter e Samuele Ricci hanno alzato la qualità complessiva, ma servirà tempo per trovare equilibrio e amalgama. Allegri è atteso a una pronta risposta, perché un avvio zoppicante rischierebbe di complicare subito la corsa ai vertici. Lunedì toccherà all’Inter di Cristian Chivu scendere in campo contro il Torino. C’è curiosità per il debutto di Andy Diouf, il centrocampista francese arrivato dal Lens, e soprattutto per capire se la lunga trattativa per Ademola Lookman, seguita da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, si concretizzerà. Le prime giornate hanno già mostrato come il campionato possa regalare colpi di scena, ma resta da capire se il mercato, ormai vicino alla chiusura, saprà fare lo stesso. C’è chi sostiene che l’offerta dell’Inter per Lookman sia stata accettata, ma che resti una condizione da risolvere.

Zazzaroni scuote i tifosi: Lookman all’Inter? Solo ironia

A rendere ancora più vivace il dibattito è stato l’intervento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il giornalista ha scritto: “l’Atalanta ha finalmente accettato l’offerta corretta dell’Inter: 50 milioni. Lookman è atteso al Coni per le visite mediche. Il più soddisfatto è Antonio Percassi, che ha aggiunto Rodrigo Muniz, Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca”. Parole che hanno acceso la fantasia dei tifosi nerazzurri, convinti che il grande colpo fosse finalmente arrivato. In realtà, come lo stesso Zazzaroni ha chiarito successivamente con un post su Instagram, il pezzo era volutamente ironico.

Voleva essere, ed è, una critica a un calcio in disgrazia. Il nostro, incapace di far sognare i tifosi – ha scritto il giornalista sul suo profilo. Un’ammissione che smorza gli entusiasmi e restituisce la giusta chiave di lettura: non un’anticipazione di mercato, ma una provocazione per denunciare le difficoltà strutturali della Serie A. Il senso delle sue parole è chiaro: mentre all’estero i club continuano a investire cifre astronomiche, in Italia si fatica a immaginare colpi di quel calibro. Il caso Lookman diventa quindi un esempio simbolico: un sogno che rimane tale, specchio di un campionato che ha perso capacità di attrarre e che è arrivato ad affidarsi alla fantasia dei giornalisti per alimentare il desiderio di mercato dei tifosi.