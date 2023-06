Antonini ricorda Berlusconi: «Una delle persone più importanti della mia vita». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Luca Antonini ha ricordato Silvio Berlusconi ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«E’ un giorno triste. Era una persona sempre solare e positiva. Dopo le sconfitte sapeva trovare le parole giuste per rincuorarci, e dopo le vittorie ci spronava a fare meglio, a non accontentarci mai. E’ stato un esempio per tutti noi del Milan: aveva un rapporto bellissimo con lo spogliatoio. Dispensava consigli, sia a livello calcistico, sia sul piano personale e familiare. Un papà, una delle persone più importanti della mia vita. Aveva la sua idea di calcio. E, in quanto visionario, lo ascoltavamo tutti. Ancelotti provava a coniugare i propri principi con quelli del presidente. Quando lasciai il Milan per andare al Genoa, mi chiamò dispiaciuto. Lo ricordo come fosse ieri. Mi disse: ‘Sei del Milan da quando eri un bambino: tu non lascerai mai il Milan e il Milan non lascerà mai te’. Mi ha riempito di orgoglio. Quando arrivava a Milanello in elicottero tutto si fermava. Noi in campo ci bloccavamo; chi lavorava all’interno, nelle cucine e nella struttra, usciva per salutarlo. Ci ha insegnato a vincere con eleganza e serenità: era già consapevole che avremmo vinto, perché credeva molto in se stesso e nel suo lavoro. Quindi, non lo sorprendeva. Ricordo le sue barzellette e i suoi aneddoti. Ne aveva uno diverso per ogni occasione. Raccontava della politica e della sua vita. Ci faceva pensare, ma soprattutto sapeva come farci ridere»

