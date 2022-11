Antonio Rossi, ex canoista e grande tifoso rossonero, in un’intervista a Tuttosport ha detto la sua sul lavoro di Maldini al Milan

«Ero contento fosse tornato a casa. Lui è sempre stato milanista. Credo fosse il suo sogno, il suo desiderio, la sua ambizione. Conoscendo la persona seria che è, unita alla grande esperienza maturata, ero certo che avrebbe fatto bene. Pensi a come si è comportato con Pioli, che era partito da traghettatore: Maldini gli ha dato fiducia e non solo. Paolo ha pure puntato sui giovani, la sua impronta si sente nello spogliatoio. E il fatto che abbia vinto tanto è la giusta carica per quelli meno esperti»

