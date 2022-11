Qatar 2022, la FIFA la scritto una lettera all’indirizzo delle Federazioni delle Nazioni partecipanti: ecco cosa contiene

Lettera della FIFA all’indirizzo delle Federazioni delle Nazioni partecipanti al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Il messaggio riportato da Sky News.

IL MESSAGGIO – «Per favore, adesso concentriamoci sul calcio. Sappiamo che il calcio non vive sottovuoto e siamo altrettanto consapevoli che ci sono molte sfide e difficoltà di natura politica in tutto il mondo, ma per favore, non lasciate che il calcio venga trascinato in ogni battaglia ideologica o politica esistente. Alla Fifa proviamo a rispettare tutte le opinioni e convinzioni, senza impartire lezioni morali al resto del mondo. Nessuna persona, cultura o nazione è migliore di altre e questo è un principio fondamentale del rispetto reciproco e della non discriminazione oltre a essere uno dei valori chiave del calcio. Per favore, ricordatelo e lasciate che sia il calcio a prendersi la scena».

L'articolo Qatar 2022, la lettera della FIFA alle Federazioni: «Non pensate alla politica» proviene da Calcio News 24.

