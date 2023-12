Houssem Aouar salterà anche Juve Roma in programma a fine mese? Mourinho in ansia: ecco cosa filtra sul recupero

Come riferito da Sky Sport, dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nelle scorse ore, per Houssem Aouar è stata evidenziata una lesione all’adduttore sinistro.

Un problema che dovrebbe costringerlo a stare fuori per diverse settimane, saltando così anche il match in casa della Juve in programma il 30 dicembre, ultimo del 2023.

