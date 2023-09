Arbitro Juventus Next Gen Spal: designato il fischietto del match, valido per la quarta giornata di Serie C 2023/24

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match della quarta giornata di Serie C 2023/24. Juventus Next Gen che domani, nel turno infrasettimanale, affronta la Spal.

Sarà l’arbitro Fabrizio Ramondino di Palermo a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Daljit Singh di Macerata e Domenico Russo di Torre Annunziata.

The post Arbitro Juventus Next Gen Spal: designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG