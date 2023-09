Calciomercato Juve: annuncio sull’obiettivo in difesa del club bianconero, ecco cosa han detto. I dettagli

Intervistato da Tyc Sports, Marcelo Delgado, membro del consiglio direttivo del Boca Juniors, ha parlato così di Valentin Barco, accostato anche al calciomercato Juve.

PAROLE – «Ha un contratto con noi e, per il momento non abbiamo avuto richieste per lui».

