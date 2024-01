Arbitro Le Iene, Cesari attacca: «Questi si chiamano infami». Le parole dell’ex arbitro sul servizio

Graziano Cesari ha parlato a SportMediaset tornando sulle parole anonime dell’arbitro a Le Iene in cui ha analizzato alcuni episodi dubbi accaduti anche al Milan.

PAROLE – «Mi chiedo… Si può denunciare questa cosa andando incappucciati, con la voce camuffata, non presentando le accuse con fogli o dati certi? Nel gergo delle curve questi si chiamano infami…Mi metto nei panni di Rocchi che non sa chi è, e quindi potrà designarlo… Moralmente questo signore cosa farà? Se è un arbitro in attività andrà in campo, ma qui cosa succede? Siamo sicuri che la sua moralità sia al di sopra di ogni sospetto? Il problema esiste sicuramente…».

