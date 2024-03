Arbitro Milan Empoli: designato il fischietto del match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Con il comunicato ufficiale dell’AIA sono state annunciate le designazioni arbitrali per il 28° turno del campionato di Serie A: ecco chi sarà l’arbitro di Milan Empoli, match in programma per domenica 10 febbraio alle ore 15

A dirigere l’incontro sarà Sacchi. I suoi assistenti saranno Peretti e Pagliardini. Il quarto uomo sarà Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Di Paolo.

